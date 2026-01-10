https://news.day.az/world/1808470.html

Венесуэла и США ведут переговоры об открытии посольств

Венесуэла и США изучают возможности открытия посольств. Как передает Day.Az, об этом заявила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Родригес подчеркнула, что её страна будет использовать мирную дипломатию для защиты независимости, стабильности, суверенитета и мира в Венесуэле.