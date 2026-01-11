https://news.day.az/hitech/1808628.html Илон Маск высказался о будущем "Grokipedia" Grokipedia достигла 86% от общего количества статей в англоязычной Wikipedia и продолжает расти в геометрической прогрессии. Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, по состоянию на 11 января 2026 количество статей превысило 6,09 миллиона, а число одобренных правок Grok - уже более 128 137.
Илон Маск высказался о будущем "Grokipedia"
Grokipedia достигла 86% от общего количества статей в англоязычной Wikipedia и продолжает расти в геометрической прогрессии.
Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, по состоянию на 11 января 2026 количество статей превысило 6,09 миллиона, а число одобренных правок Grok - уже более 128 137.
"Вскоре Grokipedia.com значительно превзойдёт Wikipedia", - заявил Илон Маск.
Несколько дней назад сообщалось, что Grokipedia преодолела отметку в 3 млн статей, более 92 000 правок были одобрены Grok. На начало 2026 года в русской Wikipedia было около 2 млн статей.
