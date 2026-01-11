"Реал" может заключить контракт на 100 млн евро

Мадридский "Реал" и авиакомпания Emirates могут договориться о новом контракте на более выгодных финансовых условиях для испанского гранда.

Как передает Day.Az со ссылкой на AS, в случае подписания нового соглашения "Реал" сможет зарабатывать более 100 млн евро за сезон. В настоящее время доход клуба от сотрудничества с авиаперевозчиком составляет от 70 до 80 млн евро. Срок действующего договора между сторонами истекает в конце июня.

В текущем сезоне чемпионата Испании команда Хаби Алонсо занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков и уступая лидирующей "Барселоне" четыре балла.