В ЕС призвали заменить Каллас

Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике нацбезопасности Каю Каллас следует заменить.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью телекананалу TA3 заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, он впервые публично проговаривает данный тезис, даже ценой критики.

Фицо считает, что с текущим управлением Европейский союз не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, происходящим в мире.