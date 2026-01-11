https://news.day.az/world/1808700.html В ЕС призвали заменить Каллас Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике нацбезопасности Каю Каллас следует заменить. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью телекананалу TA3 заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, он впервые публично проговаривает данный тезис, даже ценой критики.
В ЕС призвали заменить Каллас
Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике нацбезопасности Каю Каллас следует заменить.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью телекананалу TA3 заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По его словам, он впервые публично проговаривает данный тезис, даже ценой критики.
Фицо считает, что с текущим управлением Европейский союз не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, происходящим в мире.
