Файлы Эпштейна активировали Windows

С помощью файлов Эпштейна получилось...активировать Windows.

Как передает Day.Az, энтузиасты изучали материалы по делу скандального бизнесмена и нашли кадр, в который случайно попал ключ активации операционной системы.

Пользователи разглядели его, попробовали активировать и неожиданно всё сработало.