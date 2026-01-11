https://news.day.az/hitech/1808662.html Файлы Эпштейна активировали Windows - ВИДЕО С помощью файлов Эпштейна получилось...активировать Windows. Как передает Day.Az, энтузиасты изучали материалы по делу скандального бизнесмена и нашли кадр, в который случайно попал ключ активации операционной системы. Пользователи разглядели его, попробовали активировать и неожиданно всё сработало.
