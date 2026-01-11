Стало известно об использовании тайного американского оружия при захвате Мадуро

Американские военные применили мощное неизвестное оружие во время операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, при помощи его они обезвредили венесуэльских солдат и технику, утверждают журналисты The New York Post (NYP) со ссылкой на показания сотрудника охраны венесуэльского лидера.

Источник сообщает, что американские солдаты легко смогли "ослепить" венесуэльских, отключив радиолокационные системы, а также подавив очаги сопротивления и огневые точки при помощи дронов.

"Внезапно все наши радиолокационные системы без всякого объяснения отключились. Следующее, что мы увидели, - это беспилотники, множество беспилотников, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать", - приводит издание слова охранника.

Далее в небе появились вертолеты, на которых перемещался американский спецназ. В их руках, как утверждает источник NYP, было более мощное оружие, чем огнестрельное. В какой-то момент, согласно его словам, они что-то запустили, создав мощную звуковую волну. Тогда охранник почувствовал, будто его "голова взрывается изнутри". У окружающих тут же пошла кровь из носа, их также начало рвать кровавыми массами. Это вызвало у них состояние, при котором никто не мог подняться на ноги.