В Азербайджане подорожали некоторые автомобили

На столичных авторынках в выходные дни наблюдалась активность покупателей, однако вместе с ростом спроса отмечается и повышение цен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, продавцы в беседе с телеканалом AzTV отмечают, что цены на рынке остаются нестабильными.

Основной причиной подорожания называют рост таможенных расходов. В частности, на автомобили стоимостью до 30 000 манатов зафиксирован рост цен в пределах 1 500-3 000 манатов.

Проблемы с китайскими автомобилями также вынуждают покупателей активнее обращаться к рынку вторичных машин внутри страны.