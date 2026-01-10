Европу призвали порадоваться плану Трампа

Министр внутренних дел США Даг Бергам заявил, что европейцы должны приветствовать план президента Дональда Трампа по приобретению Гренландии у Дании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в программе Rob Schmitt Tonight на Newsmax.

По его словам, Гренландия имеет решающее значение для национальной безопасности Соединенных Штатов, как и безопасности Европы.

"Европейцы должны приветствовать желание США вмешаться и обеспечить такую защиту, и, конечно же, опять же, в Министерстве внутренних дел мы управляем всеми нашими территориями по всему миру, нашими ассоциированными государствами", - сказал Бергам.