Европу призвали порадоваться плану Трампа
Министр внутренних дел США Даг Бергам заявил, что европейцы должны приветствовать план президента Дональда Трампа по приобретению Гренландии у Дании.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в программе Rob Schmitt Tonight на Newsmax.
По его словам, Гренландия имеет решающее значение для национальной безопасности Соединенных Штатов, как и безопасности Европы.
"Европейцы должны приветствовать желание США вмешаться и обеспечить такую защиту, и, конечно же, опять же, в Министерстве внутренних дел мы управляем всеми нашими территориями по всему миру, нашими ассоциированными государствами", - сказал Бергам.
