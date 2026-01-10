В Агджабеди совершена кража из платежного терминала

В одном из магазинов, расположенных в поселке Тахта Кёрпю Агджабединского района, была совершена кража денежных средств и табачных изделий из установленного платежного терминала, а также повреждено устройство хранения данных системы видеонаблюдения. Информация об инциденте поступила в полицию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Бардинскую региональную группу Пресс-службы МВД, в результате проведенных оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи - Нахид Сулейманов.

В ходе расследования также было установлено, что он причастен к аналогичному преступлению, совершенному в одном из магазинов Бардинского района.

По данному факту в Лачинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело.

Решением суда в отношении Н. Сулейманова избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.