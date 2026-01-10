Илон Маск оценил влияние ИИ на мировые процессы в ближайшие годы

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно развивается, уже много раз говорилось, что его развитие неизбежно приведет к сокращению некоторых рабочих мест. Самый богатый человек на Земле Илон Маск, который в частности, курирует разработку модели Grok, озвучил свой прогноз на эту тему.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, Маск заявил в подкасте, что искусственный интеллект начнёт вытеснять прежде всего офисных сотрудников, а компании, полностью перешедшие на ИИ, получат подавляющее преимущество над теми, кто продолжит работать по старым моделям. По его словам, именно это станет ключевым фактором перераспределения сил в экономике.

Маск считает, что в горизонте 3-7 лет человечество столкнется с крайне сложным периодом. Причина - неспособность общества одновременно адаптироваться к резким изменениям и пользоваться плодами будущего роста. Первыми под удар попадут профессии, связанные с цифровой средой: работа за компьютером, обработка данных, аналитика и любые задачи, где достаточно клавиатуры и мыши. Все, что происходит в цифровом пространстве, ИИ способен выполнять быстрее и эффективнее человека.

Физический труд, по мнению Маска, продержится дольше, поскольку перемещение "атомов" - ремонт, сварка, логистика, обслуживание - требует более сложной роботизации.

Однако переходный этап будет болезненным: предприниматель прогнозирует социальную нестабильность, сопротивление изменениям и серьезные потрясения.

При этом он подчеркивает, что в то же время нас ждет огромное процветание.

Однако, миллиардер при этом не уточнил, каким образом развитие робототехники и ИИ, способное существенно повлиять на рынок труда, должно привести к улучшению качества жизни людей.