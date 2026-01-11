https://news.day.az/world/1808613.html В ряде муниципалитетов Сербии ввели режим ЧС Режим ЧС из-за снегопада был введен в девяти муниципалитетах Сербии, в отрезанные от электроснабжения районы доставляются электрогенераторы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте МВД республики.
В публикации отмечается, что режим ЧС ввели в Лознице, Валево, Осечине, городе Мали-Зворник, Крупани, Владимирци, Майданпеке, Сьенце и в части муниципалитета Приеполье.
Специалисты сектора по ЧС в сотрудничестве с Республиканской дирекцией по товарным резервам и Сербско-российским гуманитарным центром обеспечили 19 электрогенераторами мощность от 120 до 750 киловатт населенным пунктам на территории Лозницы, Валево и Майданпека.
