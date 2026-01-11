Старый iPhone 4 неожиданно стал популярен в соцсетях, что спровоцировало ажиотаж на вторичном рынке и заметный рост пользовательского спроса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TechRadar.

Для новой аудитории iPhone 4 - это не столько средство связи, сколько эстетический объект и символ ностальгии. Пользователей привлекают компактный корпус, небольшой 3,5-дюймовый экран и ассоциации с "более простой" цифровой эпохой.

Согласно исследованию компании Compare and Recycle, работающей на рынке переработки и повторного использования смартфонов, за последний год количество поисковых запросов в Google по фразе "купить iPhone 4" выросло на 979%. Аналитики связывают эту динамику с модой на использование устаревших устройств в качестве цифровых камер.

Тренд на "винтажную" съемку активно поддерживается соцсетями: хэштег #digicam используется примерно в 350 тыс. роликов в TikTok и около 700 тыс. публикаций в Instagram. Владельцы iPhone 4 отмечают, что его 5-мегапиксельная камера, несмотря на очевидное техническое отставание от современных моделей, включая iPhone 17, ценится за зернистость и характерную "атмосферу" изображения.

Вместе с тем эксперты Compare and Recycle обращают внимание на существенные риски цифровой безопасности. Последним обновлением для iPhone 4 стало iOS 7.1.2, выпущенная в 2014 году. Система более десяти лет не получала обновлений и патчи безопасности.

По оценке специалистов, использование такого устройства в качестве основного смартфона может привести к утечке персональных данных. Пользователям настоятельно рекомендуется не входить под своим Apple ID и не устанавливать приложения, связанные с электронной почтой, банками или хранением конфиденциальной информации, ограничивая применение устройства сугубо творческими задачами.