Китай вместе с ЮАР будет противостоять "закону джунглей" в политике

Китайское руководство заявило о намерении совместно с Южно-Африканской Республикой (ЮАР) бороться с гегемонией в мировой политике, которое оно охарактеризовало как "закон джунглей".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил глава МИД КНР Ван И.

"Китай готов к взаимодействию со странами глобального Юга, включая ЮАР, сообща поддерживать цели и принципы Устава ООН, противодействовать "закону джунглей" и гегемонии, совместно защищать законные права и интересы развивающихся стран", - отметил дипломат.

Ван И также подчеркнул, что Китай планирует активизировать контакты на высшем уровне с ЮАР, расширить сотрудничество между правящими партиями, укрепить стратегическое доверие и углубить практическое взаимодействие в различных областях. Кроме того, Пекин намерен продолжать работу над отменой таможенных пошлин на товары, импортируемые из ЮАР.

Министр иностранных дел ЮАР, в свою очередь, подтвердил приверженность ЮАР принципу "одного Китая" и заявил о поддержке усилий по укреплению партнерских связей между двумя государствами.