Правительство Судана вернулось в Хартум
Премьер-министр Судана Камил Идрис официально объявил о возвращении правительства в столицу страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Al Arabiya.
До этого правительственные структуры вынуждено базировались в Порт-Судане на северо-востоке страны.
По словам Идриса, возвращение кабмина в Хартум представляет "новый сигнал надежды" для всего суданского народа. Этот шаг также является началом нового этапа в политической и экономической сферах, добавил премьер.
Он рассказал, что правительство в первую очередь займется обеспечением населения электроэнергией, а также восстановлением стабильного водоснабжения.
