Мадуро передал первое сообщение из тюремной камеры Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал первое сообщение из тюремной камеры в США. Он записал видеообращение своим родственникам, сообщив, что с ним и его супругой Силией Флорес "все хорошо". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, содержание ролика приводит Lemonde. "Мы бойцы", - также заявил он, призвав сторонников не грустить. Мадуро и его супруга, захваченные в ходе американской военной операции, находятся под стражей в Нью-Йорке уже неделю. Там глава Венесуэлы ожидает суда по обвинению в "наркотерроризме".
