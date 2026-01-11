Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал первое сообщение из тюремной камеры в США. Он записал видеообращение своим родственникам, сообщив, что с ним и его супругой Силией Флорес "все хорошо".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, содержание ролика приводит Lemonde.

"Мы бойцы", - также заявил он, призвав сторонников не грустить.

Мадуро и его супруга, захваченные в ходе американской военной операции, находятся под стражей в Нью-Йорке уже неделю. Там глава Венесуэлы ожидает суда по обвинению в "наркотерроризме".