Рассекречен новый Volkswagen с мощностью более 100 лошадиных сил

Министерство промышленности Китая раскрыло внешность и характеристики нового кроссовера Volkswagen Tayron L PHEV. Это удлиненная версия популярной модели с подзаряжаемой гибридной установкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, у стандартной версии обычная решетка с горизонтальными планками, а у версии R-Line - ромбовидная решетка и более агрессивный обвес.

Обе версии имеют скрытый выхлоп и синие шильдики PHEV. Длина обычной версии составляет 4684 мм, R-Line - 4695 мм. Колесная база составляет 2791 мм.

Также раскрыты основные технические характеристики. Под капотом машины расположился 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 129 л.с. в сочетании с электромотором мощностью 197 л.с. Емкость тяговой батареи составляет 22 кВтч, на чистом электричестве автомобиль может проехать до 115 км.