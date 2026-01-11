Где чаще всего можно увидеть северное сияние в 2026 году?

Если вы мечтаете увидеть северное сияние, то стоит поспешить. По прогнозам синоптиков, начало 2026 года - лучшая возможность увидеть это природное световое шоу на ближайшие четыре года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, издание Lonely Planet назвало 9 лучших мест на планете, которые стоит посетить, чтобы исполнить свою мечту.

Западные фьорды в Исландии

Западные фьорды Исландии, расположенные на самом северном полуострове, отличаются более длинными ночами и меньшей облачностью. В крошечных уединенных деревнях, расположенных в тени крутых холмов, также мало света, которые может помешать. Чтобы увидеть черное, как смоль, небо, отправляйтесь в Болафьялль - гору высотой 635 м над неофициальной столицей полуострова, Исафьордюром.

Лучшее время для поездки в Исландию, чтобы полюбоваться северным сиянием в Западных фьордах, - конец сентября - начала апреля.

Фэрбенкс, Аляска

Небольшой город Фэрбенкс имеет минимальное световое загрязнение, а его расположение делает его лучшим местом для наблюдения за северным сиянием.

Сезон на Аляске обычно длится с конца августа до конца апреля, но лучше всего запланировать поездку в период с ноября по февраль, когда ночи самые длинные.

"Голубая дыра" над Абиско, Швеция

Расположенный в 200 км к северу от полярного круга, Абиско окружен двумя горами - так называемая "голубая дыра", которая славится исключительной прозрачностью для наблюдения за небом.

Сезон северного сияния в Абиско длится с конца сентября по март.

Йеллоунайф, Канада

Йеллоунайф расположен в центре овальной зоны полярного сияния, поэтому вероятность увидеть северное сияние очень высока, даже если у вас всего пара дней на отдых.

Лучшее время для посещения Канады, чтобы увидеть северное сиянием, - с середины августа до конца сентября, когда стоит мягкая погода, или с середины ноября до начала апреля, когда небо темное.

Тромсё, Норвегия

Норвегия расположена по обе стороны Северного полярного круга, поэтому для экспедиции за полярным сиянием лучше всего отправиться на север. На архипелаге Шпицберген зимняя полярная ночь дает туристам больше времени, чтобы увидеть световое шоу над тундрой.

Если вы предпочитаете более цивилизованные условия, то поезжайте в Тромсё - крупнейший город Норвегии к северу от Северного полярного круга.

Лучшее время для посещения Тромсё и наблюдением за северным сиянием - с середины сентября до середины апреля.

Резиденция Санта-Клауса в Рованиеми, Финляндия

Столица финской Лапландии, возможно, наиболее известна как предполагаемое место проживания Санта-Клауса. Благодаря расположению Рованиеми в нескольких километрах к югу от полярного круга, у вас большие шансы увидеть северное сияние.

Здесь можно увидеть северное сияние, начиная с конца августа, но пик сезона для посещения Лапландии - с октября по март.

Парк Dark Sky Park в Мичигане, США

В нескольких милях к западу от города Макино-Сити находится Headlands International Dark Sky Park - лучшее место на озере Мичиган для наблюдения за северным сиянием.

Октябрь, ноябрь и апрель - пиковые месяцы для наблюдения северного сияния в Мичигане.

Оркни, Шотландия

Местные жители Оркни - архипелага у северо-восточного побережья Шотландии - имеют собственное название для северного сияния: "веселые танцоры". Лучше всего наблюдать за природным световым шоу возле древних камней Стеннесс или над 5000-летним курганом Уайдфорд-Хилл, которые создают мифический фон для космической хореографии.

Период с октября по март - лучшее время для наблюдения северного сияния в Шотландии.

Кангерлуссуак, Гренландия

Кангерлуссуак - город на берегу фьорда в западной Гренландии, предлагает три преимущества для наблюдения за северным сиянием: он расположен чуть севернее полярного круга, практически не имеет светового загрязнения и может предложить 300 ночей году с ясным небом.

Северное сияние можно увидеть с конца августа по апрель, но больше шансов увидеть его с ноября по февраль, когда Кангерлуссуак погружается в темноту почти на 24 часа в сутки.