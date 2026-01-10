Пожар в многоэтажном жилом доме в Масазыре - эвакуированы десятки человек

В Абшеронском районе, в поселке Масазыр на улице А. Вахида, произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В связи с полученной информацией на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание, возникшее в электрической шахте одиннадцатиэтажного жилого дома, было потушено в кратчайшие сроки. Распространение огня на квартиры было предотвращено.

В результате пожара сгорело 30 погонных метров электрокабелей вдоль шахты.

В рамках мер безопасности были эвакуированы 25 жителей дома, из которых 10 - несовершеннолетние.

Один человек получил отравление дымом.

Квартиры и само здание были защищены от огня.