https://news.day.az/sport/1808682.html "Реал" может сорвать планы "Челси" и "Ливерпуля" Защитник итальянского "Комо" Хакобо Рамон может продолжить карьеру в одном из клубов английской Премьер-лиги. Как передает Day.Az со ссылкой на Caught Offside, интерес к 21-летнему футболисту проявляют "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
"Реал" может сорвать планы "Челси" и "Ливерпуля"
Защитник итальянского "Комо" Хакобо Рамон может продолжить карьеру в одном из клубов английской Премьер-лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на Caught Offside, интерес к 21-летнему футболисту проявляют "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Рыночная стоимость игрока оценивается в 18 млн евро, однако возможный трансфер могут сорвать мадридцы. "Реал" обладает правом обратного выкупа Рамона у "Комо" за 8 млн евро.
В текущем сезоне защитник принял участие в 17 матчах итальянской команды и отметился двумя забитыми мячами. Его контракт с "Комо" рассчитан до середины 2030 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре