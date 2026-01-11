"Реал" может сорвать планы "Челси" и "Ливерпуля"

Защитник итальянского "Комо" Хакобо Рамон может продолжить карьеру в одном из клубов английской Премьер-лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на Caught Offside, интерес к 21-летнему футболисту проявляют "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Рыночная стоимость игрока оценивается в 18 млн евро, однако возможный трансфер могут сорвать мадридцы. "Реал" обладает правом обратного выкупа Рамона у "Комо" за 8 млн евро.

В текущем сезоне защитник принял участие в 17 матчах итальянской команды и отметился двумя забитыми мячами. Его контракт с "Комо" рассчитан до середины 2030 года.