Илон Маск анонсировал публикацию исходного кода нового алгоритма соцсети X

Американский миллиардер Илон Маск 11 января объявил о решении полностью открыть исходный код нового алгоритма соцсети Х, включая весь программный код, определяющий рекомендации органических постов и рекламы пользователям, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"Мы сделаем новый алгоритм X, включая весь код, используемый для определения того, какие органические и рекламные посты рекомендуются пользователям, открытым исходным кодом через семь дней", - написал он в Х.
По словам Маска, код будет публиковаться каждые четыре недели, чтобы помочь понять разработчикам какие изменения были введены.
