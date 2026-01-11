Новый робот-доставщик появился в Китае

Китайцы создали самого бесстрашного робота-доставщика.

Как передает Day.Az, автопилот в фургонах Neolix настроен по системе "доставить любой ценой", потому он невозмутимо готов ехать по свежему бетону, прыгать по ямам, сбивать мопеды, но продолжать свой путь.

Что происходит с вещами в кузове, остаётся загадкой, но стоит догадаться, что перевозку хрупких предметов роботу доверят нескоро.