Новый робот-доставщик появился в Китае - ВИДЕО
Китайцы создали самого бесстрашного робота-доставщика.
Как передает Day.Az, автопилот в фургонах Neolix настроен по системе "доставить любой ценой", потому он невозмутимо готов ехать по свежему бетону, прыгать по ямам, сбивать мопеды, но продолжать свой путь.
Что происходит с вещами в кузове, остаётся загадкой, но стоит догадаться, что перевозку хрупких предметов роботу доверят нескоро.
