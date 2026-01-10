https://news.day.az/society/1808587.html В Загатальском районе перевернулся легковой автомобиль - есть погибший В Загатальском районе перевернулся легковой автомобиль, есть погибший. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вечером примерно в 19:00 на участке автомобильной дороги Загатала - Гах, проходящем через село Ени Сувагиль, перевернулся легковой автомобиль, направлявшийся из Гаха в Загаталу.
В Загатальском районе перевернулся легковой автомобиль - есть погибший
В Загатальском районе перевернулся легковой автомобиль, есть погибший.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вечером примерно в 19:00 на участке автомобильной дороги Загатала - Гах, проходящем через село Ени Сувагиль, перевернулся легковой автомобиль, направлявшийся из Гаха в Загаталу.
Житель Бардинского района, получивший во время аварии травмы различной степени тяжести, скончался в хирургическом отделении Загатальской центральной районной больницы.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре