В Загатальском районе перевернулся легковой автомобиль, есть погибший.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вечером примерно в 19:00 на участке автомобильной дороги Загатала - Гах, проходящем через село Ени Сувагиль, перевернулся легковой автомобиль, направлявшийся из Гаха в Загаталу.

Житель Бардинского района, получивший во время аварии травмы различной степени тяжести, скончался в хирургическом отделении Загатальской центральной районной больницы.

По факту проводится расследование.