https://news.day.az/world/1808466.html СБ ООН запланировал заседание по Украине Совет Безопасности ООН проведет 12 января заседание по Украине. Как передает Day.Az, это следует из обновленного расписания Совбеза. Главной темой встречи будет поддержание мира и безопасности в стране.
СБ ООН запланировал заседание по Украине
Совет Безопасности ООН проведет 12 января заседание по Украине.
Как передает Day.Az, это следует из обновленного расписания Совбеза.
Главной темой встречи будет поддержание мира и безопасности в стране.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре