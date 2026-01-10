Представлен мини-ПК для обучения нейросетей

Компания JWIPC представила компактную настольную рабочую станцию W144, которая при объеме корпуса всего 2 литра (197×73×267 мм) предлагает немалую производительность для задач искусственного интеллекта. В основе системы лежат представленные на днях процессоры Intel Core Ultra 3 (Panther Lake).

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, хотя конкретная модель процессора не названа, JWIPC упоминает наличие 12 графических ядер Xe3, то есть речь о топовых CPU. Устройство поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 9600 МГц. При этом предусмотрена возможность выделить до 90 ГБ из общего объема ОЗУ под видеопамять для встроенной графики.

Это важно для работы с некоторыми нейросетями. Впрочем, есть возможность подключить и внешнюю видеокарту через специальную стыковочную станцию, для этого предусмотрены разъемы OCuLink и UC-C с интерфейсом Thunderbolt.

Система обеспечивает суммарную производительность в 180 TOPS. Производитель заявляет о возможности локального запуска и обучения больших языковых моделей до 120 миллиардов параметров.

Еще одна "фишка" - небольшой встроенный дисплей на скосе передней панели. Кнопка питания - со сканером отпечатка пальца и переключатель режимов производительности в одно касание.

Цена JWIPC W144 пока не названа.