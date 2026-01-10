Госкомитет ответил на слухи о состоянии зданий в ЖК "Qobu Park"

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев прокомментировал распространяемые утверждения о состоянии зданий в жилом комплексе Qobu Park, расположенном на территории Гарадагского района Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Госкомитете.

Ранее в связи с аналогичными инцидентами подрядной компанией и соответствующими структурами уже проводились технические осмотры и инженерные проверки. По их результатам каких-либо проблем, связанных с прочностью и безопасностью зданий, выявлено не было.

В ведомстве отметили, что техническое состояние жилого комплекса находится под постоянным контролем подрядной организации. В рамках мониторинга регулярно проводятся оценки, а при необходимости принимаются превентивные меры.