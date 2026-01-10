NASA рассказало, когда экипаж миссии Crew-11 может улететь с МКС

Экипаж миссии SpaceX Crew-11 отправится на землю с Международной космической станции не ранее 14 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на Регнум, об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На Землю вернутся американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, японец Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов. Космический корабль Crew Dragon приводнится 15 января у берегов Калифорнии.