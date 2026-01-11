https://news.day.az/world/1808606.html Администрация Трампа обсуждает варианты нанесения ударов по Ирану Администрация президента США Дональда Трампа на предварительном уровне обсудила варианты возможных военных ударов по Ирану. Как сообщает Day.Az, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники. По информации издания, обсуждения были сосредоточены на возможных целях.
По информации издания, обсуждения были сосредоточены на возможных целях. Один из вариантов предусматривает нанесение масштабных авиаударов по военным объектам.
Другой источник сообщил, что на данный момент нет единой позиции по плану действий.
По словам источников, обсуждения являются частью "обычного процесса планирования", и признаков того, что атака может произойти в ближайшее время, нет.
