Администрация Трампа обсуждает варианты нанесения ударов по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа на предварительном уровне обсудила варианты возможных военных ударов по Ирану.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники.

По информации издания, обсуждения были сосредоточены на возможных целях. Один из вариантов предусматривает нанесение масштабных авиаударов по военным объектам.

Другой источник сообщил, что на данный момент нет единой позиции по плану действий.

По словам источников, обсуждения являются частью "обычного процесса планирования", и признаков того, что атака может произойти в ближайшее время, нет.