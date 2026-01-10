В Баку задержаны воры

В полицию поступила информация о том, что совершена кража из торгового центра и одного из маркетов, расположенных в Гарадагском районе Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Сообщается, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении преступления Ф.Расулов, А.Сафаров и А.Тагиев.

Проводится расследование.