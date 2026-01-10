Армянские священники переходят на сторону государства - "Черная пятница" для Гарегина II

Автор: Акпер Гасанов

Вчера была настоящая "черная пятница" для Католикоса всех армян Гарегина II, которого премьер-министр Армении Никол Пашинян называется светским именем - Ктрич Нерсисян. Именно в пятницу целый ряд священников Армянской апостольской церкви (ААЦ) присоединились к инициативе Пашиняна по ее реформированию. Ранее, напомню, уже был опубликован список, состоявший из десяти сторонников такого рода реформ.

И вот, вчера к этой инициативе присоединились Рафаэль Петросян (ранее отец Вазген), диакон Размик Петросян, диакон Рубен Петросян, отец Згон Абрамян, отец Партев Мурадян, отец Шмавон Гевондян, отец Арарат Ордоян. Как видим, "отцепад" в рядах ААЦ был вчера не хилый. И провластный армянские СМИ уже уверенно утверждают, что речь идет о тенденции. Действительно, все именно на это и похоже.

Не удивительно, что Никол Пашинян уже поблагодарил священников, присоединившихся к инициативе по реформированию ААЦ и заявил, что они могут рассчитывать на поддержку правительства РА и его личную поддержку.

"Проблемы, существующие в церкви - это проблемы всех нас", - изрек Никол Воваевич, пребывая в явно приподнятом настроении.

Что, конечно же, легко объяснимо. Ведь на этой неделе он уже громогласно приравнял Католикоса всех армян Гарегина II к свергнутому в 2018 году президенту Сержу Саргсяну. "У Сержа Саргсяна также не было намерений уйти, но он был вынужден уйти. То же самое относится и к Ктричу Нерсисяну. Мы сделаем так, чтобы он изменил свое намерение", заявил Пашинян, заверив при этом, что все будет сделано "без потрясений" и "с христианской любовью".

Как видим, он свои слова подтвердил конкретными шагами. Что вызвало настоящую истерику в рядах ААЦ.

"Армянская апостольская церковь сильна и преодолеет это испытание, как и все испытания прошлого".

Об этом в соцсетях написал директор архива и музеев Первопрестольного Святого Эчмиадзина, иеромонах Асогик Карапетян.

"Вполне естественно, что появились несколько недостойных священников, последовавших за своими нечестивыми, мятежными и нарушающими каноны лидерами. Все эти люди, уже находящиеся под божественным наказанием, также заслуживают справедливого приговора Первопрестольного Святого Эчмиадзина", - отметил он.

О том, что "недостойных" становится все больше, как и о причинах такой тенденции, он рассуждать не стал.

Помалкивает пока и Католикос всех армян Гарегин II. В иные времена он с радостью бы предал и Никола Пашиняна и "реформаторов" ААЦ анафеме. Но сейчас у него, что называется, руки коротки. Кроме того, его Гарегина II публично обвинили в том, что он в свое время был завербован КГБ. На эти обвинения католикос всех армян так и не ответил. Промолчал он и на обвинения в наличии у него незаконнорожденного ребенка.

Вместо его вразумительных ответов на столь конкретные обвинения, в подконтрольной ААЦ прессе выходят одна за другой статьи, авторы которых продвигают спущенные из католикосата тезисы. Мол, Католикос всех армян - это не политическая фигура, не чиновник и не часть исполнительной власти. Мол, это "духовный глава нации, институт, существующий столетиями и переживший десятки государств, империй, войн и режимов".

Реальность, конечно же, иная. Вся история Армянской Апостольской Церкви - это не история духовного просвещения. Это история подмены. Сотни лет ААЦ вела армянский народ не к истине, не к миру, а к иллюзорной исключительности. Она внушала своей пастве мифы о "великой Армении", "исконных землях", "вечных врагах", тем самым противопоставляя армян всем соседям - туркам, азербайджанцам, грузинам.

Армянская церковь стала фабрикой исторических подделок, на базе которых строилось сознание нескольких поколений. Придуманные карты, выдуманные "геноциды", идеология обиды - вот что заменяло здравый смысл и сосуществование. Тому есть огромное число доказательств. В частности, до конца XIX века армяне жили в Османской империи, в целом, мирно. Они имели доступ к образованию, торговле, власти. Но все изменилось, когда ААЦ стала открыто подстрекать армян к мятежам против османской власти, играя на руку европейским державам - тем, кто стремился расчленить Османскую империю.

Католикосы и архимандриты ААЦ стали координаторами националистического движения, чья цель была - не диалог, а раскол. Именно церковь вдохновляла тех, кто формировал вооружённые отряды в Анатолии, участвовал в убийствах мусульман, выдвигал территориальные требования к Стамбулу. Этим ААЦ не только обрекла свой народ на беды.

История повторилась в конце XX века, на закате СССР, когда вновь ААЦ вышла на авансцену. Не как миротворец, а как вдохновитель сепаратизма. Тогдашний католикос Вазген I, пусть неофициально, но почти сразу стал одним из "лидеров" движения карабахских сепаратистов. К примеру, 25 февраля 1988 года Вазген I направил открытое письмо Михаилу Горбачеву с требованием присоединения так называемого "Нагорного Карабаха" к Армении. Именно полиции ААЦ тогда собирались средства на подкуп первого и последнего президента СССР и его жены Раисы Горбачевой.

Вазген I открыто благословлял армянских боевиков, направлявшихся в Карабах. Он не пытался остановить кровопролитие, не призывал к диалогу с азербайджанцами - наоборот, он одобрял военный путь и фактически поставил церковь в один ряд с радикальными националистами. Церковные структуры стали инструментами агитации. ААЦ снова выбрала сторону конфликта, а не примирения.

Всю ту же самую линию ААЦ проводил и действующий католикос всех армян Гарегин II. Более того, священнослужители ААЦ активно участвовали в варварском грабеже на временно оккупированных территориях Азербайджана. Они подталкивали свой народ "воевать до конца" и в ходе 44-дневной войны. Сами, при этом, "сделав ноги", когда наша армия начала освобождение временно оккупированных территорий Азербайджана. И вот, пришло время перемен. Которые, с точки зрения установления долгосрочного мира между армянским и азербайджанским народами, можно только приветствовать.