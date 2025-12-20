Позорное прошлое руководства ААЦ: кто насаждал тюркофобию в Армении?

Автор: Акпер Гасанов

В Армении продолжается противостояние сторонников и противников действующего католикоса всех армян Гарегина II (мирское имя - Ктрич Нерсисян). И поистине резонансные заявления сделал на этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян. Отвечая на вопрос журналистов, он подтвердил информацию о том, что Ктрич Нерсисян в прошлом был арестован в Германии как агент КГБ и выслан в СССР в наручниках.

По словам главы армянского правительства, эти данные подтверждены Службой национальной безопасности Армении. Не менее показательной стала и реакция Пашиняна на логичный уточняющий вопрос: почему в таком случае не возбуждается уголовное дело? Ответ армянского премьера был предельно откровенным: невозможно возбудить уголовное производство за сотрудничество с КГБ, поскольку речь идет о периоде, когда эти лица были гражданами СССР. Однако принципиально иной вопрос - продолжается ли сотрудничество с иностранными спецслужбами сегодня.

И здесь, подчеркнул Пашинян, работа ведется в рамках оперативных и контрразведывательных мероприятий, которые не всегда сопровождаются публичными уголовными делами. На этом дело не закончилось. Как сообщают армянские СМИ, брат действующего католикоса всех армян Гарегина II Езрас Нерсисян также был завербован советским КГБ и получил псевдоним "Каро", сейчас продолжает сотрудничать с иностранными спецслужбами.

Согласно имеющимся в СНБ РА данным, архиепископ Езрас Нерсисян в 1986-1988 годах сотрудничал с КГБ СССР. Об этом сообщили из СНБ в ответ на запрос армянских СМИ. Согласно сообщению СНБ, кроме того, согласно имеющимся данным, архиепископ Езрас Нерсисян в настоящее время поддерживает связи с представителями спецслужб иностранных государств, что может представлять угрозу для безопасности и интересов Республики Армения.

Исходя из вышеизложенного, Службой национальной безопасности в рамках предоставленных законом полномочий предпринимаются необходимые меры по устранению указанных угроз. К сообщению прилагается образец рассекреченного документа, подтверждающего факт сотрудничества (вербовки) архиепископа Езраса Нерсисяна. Его опубликовали армянские СМИ.

Далее, последовало уточнение, что Мкртич Нерсисян (кличка Езрас) был завербован КГБ СССР в 27 лет, в 1986 году - ровно тогда, когда тот учился на первом курсе Ленинградской духовной академии (аспирантом), где, как сообщал Иерей Саак Галстян, изнасиловал несовершеннолетнего семинариста из Аргентины по имени Марчелло, и под угрозой ареста был завербован.

Окончив академию, в 1988 году Мкртич был назначен духовным пастырем Армянской церкви Ленинграда, а уже в 2000 году другой агент КГБ и по совместительству его брат Ктрич Мкртчян с помощью российского омона и бандитских группировок изгнал действующего главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, и назначил на его место агента уже ФСБ Мкртича Нерсисяна. Который вместе со своим братом Ктричем Нерсисяном, он же католикос всех армян Гарегин II, и братом российско-армянского олигарха Самвела Карапетяна, то есть Кареном Карапетяном, начал грабить предприятия в Армении, доводя их до банкротства и опустошая приграничные села.

Такие вот интересные сведения обнародовали армянские СМИ, ознакомившись с которыми констатируешь, что во главе ААЦ находятся завербованные советским КГБ агенты, ныне выполняющие функции агентов российской ФСБ. Попутно, в биографии этих персонажей есть и мужеложество, и наличие внебрачных детей. Странно, что пока не обнародованы факты скотоложества со стороны этих "святых отцов". Но, не удивлюсь, если и до этого дойдет.

В любом случае, возникает резонный вопрос - как персонажи с таким прошлым осуществляли и до сих пор осуществляют функции "морально-нравственных авторитетов" в армянском обществе? И кто, в реальности, направлял армянское общество на противостояния с турецким и азербайджанским народами, в чьих интересах насаждалась тюркофобия и территориальные претензии к Турции и Азербайджану, озвучиваемые устами руководителей ААЦ? Безусловно, армянскому обществу есть, над чем задуматься.