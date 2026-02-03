Стала известна дата первого новрузовского "чершенбе"

В этом году в Азербайджане первый предпраздничный вторник перед Новрузом приходится на 24 февраля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Metbuat.az, в этот день отмечается первый "чершенбе", известный в народе как "Су чершенбеси" (Вторник воды).

Согласно поверьям, "Су чершенбеси" считается началом пробуждения природы. Вода символизирует жизнь, чистоту и обновление. В этот день выполняются обряды, связанные с водой: люди ранним утром перепрыгивают через воду, наводят порядок в домах и начинают подготовку к новому году.

Отметим, что другие предпраздничные вторники Новруза пройдут:

3 марта - "Од чершенбеси" (Огня),

10 марта - "Ел (Хава) чершенбеси" (Ветра/Воздуха),

17 марта - последний - "Торпаг чершенбеси" (Земли).