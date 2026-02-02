Новое правило в связи с пересмотром минимальной зарплаты в Азербайджане

В Азербайджане размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год уполномоченным органом исполнительной власти на основании предложений соответствующего органа (учреждения), определенного исполнительной властью.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.