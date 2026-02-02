https://news.day.az/society/1813568.html Новое правило в связи с пересмотром минимальной зарплаты в Азербайджане В Азербайджане размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Новое правило в связи с пересмотром минимальной зарплаты в Азербайджане
В Азербайджане размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно законопроекту, размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год уполномоченным органом исполнительной власти на основании предложений соответствующего органа (учреждения), определенного исполнительной властью.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре