На территории села Арабмехдибей Агсуинского района произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии Тагиев Руслан Рафаил оглу (1996 г.р.), Моллаев Амиль Эмин оглу (1992 г.р.) и Гейбатов Илькин Вели оглу (1998 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу.

Сообщается, что состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

По факту проводится расследование.