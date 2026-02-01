https://news.day.az/society/1813288.html Тяжелое ДТП в Агсу, есть пострадавшие На территории села Арабмехдибей Агсуинского района произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии Тагиев Руслан Рафаил оглу (1996 г.р.), Моллаев Амиль Эмин оглу (1992 г.р.) и Гейбатов Илькин Вели оглу (1998 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.
Тяжелое ДТП в Агсу, есть пострадавшие
На территории села Арабмехдибей Агсуинского района произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии Тагиев Руслан Рафаил оглу (1996 г.р.), Моллаев Амиль Эмин оглу (1992 г.р.) и Гейбатов Илькин Вели оглу (1998 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу.
Сообщается, что состояние одного из них оценивается как тяжёлое.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре