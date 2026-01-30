Мощный нокаутер и высокая ставка: бой, который может изменить карьеру Рафаэля Физиева

Бой азербайджанского бойца Рафаэля Физиева с бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 325 в Сиднее выглядит как классическая проверка на прочность в легком весе до 70,3 кг. Опытный топовый ударник, за плечами которого тяжелая история с коленом, против более габаритного и взрывного нокаутера, находящегося на подъеме.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир UFC 325 пройдет 1 февраля на Qudos Bank Arena в Сиднее. Поединок с участием азербайджанского бойца будет третьим по счету в основном карде и начнется ориентировочно в 7:00-7:30, а возможно и еще позднее по бакинскому времени.

В официальном расписании дата указана как 31 января 2026 года, однако по местному времени в Австралии это уже будет 1 февраля из-за разницы во времени.

Физиев подходит к поединку с понятной задачей: удержаться в элите и снова начать движение вверх по рейтингу. В официальном рейтинге UFC он занимает девятое место в легком весе. У Руффи иная логика. Еще недавно он воспринимался как громкий новичок, а теперь выходит против бойца из топ-10, а значит, одним вечером может резко поднять собственный статус.

Антропометрия и базовая статистика

Разница в габаритах здесь реальна и имеет значение. Физиев: рост 173 см, размах рук 180 см, стойка switch, рекорд 13-4. Руффи: рост 180 см, размах рук 191 см, стойка orthodox, рекорд 12-2 и крайне высокий процент побед нокаутами.

Проще говоря, бразилец выше и длиннее, ему проще удерживать соперника на дальней дистанции. Физиеву, напротив, комфортнее работать ближе, подрезать дистанцию и включать серийную атаку.

Последние бои

Текущая форма лучше всего читается через последних соперников.

Физиев, последние поединки:

21.06.2025 - победа решением над Игнасио Бахамондес

08.03.2025 - поражение решением от Джастина Гейджи

23.09.2023 - поражение от Матеуша Гамрота, бой остановлен во втором раунде

18.03.2023 - поражение решением от Гейджи

09.07.2022 - победа над Рафаэлем дос Аньосом, TKO

Руффи, последние поединки:

07.09.2025 - поражение сабмишном от Бенуа Сен-Дени

09.03.2025 - победа нокаутом над Кингом Грином

17.11.2024 - победа решением над Джеймсом Ллонтопом

05.05.2024 - победа нокаутом над Джейми Малларки

Картина достаточно наглядная. Физиев уже проверен соперниками уровня титульной гонки. Руффи ярко стартовал, но в самом сложном бою на данный момент столкнулся с борцовско-грэпплерским сценарием и уступил.

Контекст травмы и отмененного боя с Оливейрой

Ключевой фон при оценке шансов Физиева - состояние колена. В сентябре 2023 года он сообщил о разрыве передней крестообразной связки, что надолго выбило его из строя.

После возвращения и победы 21 июня в Баку над чилийцем Игнасио Бахамондесом, у Рафаэля был запланирован главный бой в Бразилии против Чарльза Оливейры 11 октября 2025 года. UFC официально анонсировал этот мэйн-ивент, однако Физиев снялся из-за травмы, и поединок сорвался. Позже сам боец говорил, что вновь повредил то же колено.

Это важно не как драма, а как чистая механика. В легком весе колено - основа для взрывных уходов, смены углов, лоукиков и работы на передней ноге. Если оно не готово на сто процентов, страдает именно то, за счет чего Физиев берет в стойке: резкие входы, скорость переключений и резкая смена ритма.

Стили и сильные стороны

Физиев. Его база - муай-тай и серийная ударная работа. Он хорошо чувствует тайминги, часто забирает эпизоды за счет точности и разнообразия, умеет работать по корпусу и ногам, комбинировать уровни. Важный плюс - опыт плотных боев на высоком темпе, где решения приходится принимать на ходу.

Руффи. Более крупный и длиннорукий ударник с выраженной нокаутирующей мощью: 11 побед нокаутом при 12-ти выигранных боях. Для него финиш - не исключение, а базовый сценарий. Он опасен на дальней и средней дистанции, любит резкие одиночные попадания и нестандартные траектории. Нокаут над Кингом Грином хорошо иллюстрирует этот потенциал.

Слабые места и что может решить бой

Уязвимость Руффи пока выглядит достаточно очевидной. Когда соперник системно переводит и удерживает, его ударный арсенал перестает работать. Сен-Дени выстроил именно такой план и довел бой до сабмишна во втором раунде.

Физиев не является чистым борцом, но ему и не нужно превращаться в рестлера на три раунда. Иногда достаточно нескольких своевременных клинчей у сетки, попыток перевода и контроля, чтобы сбить ритм и заставить длиннорукого панчера сомневаться.

Слабость Физиева в другом. Во-первых, он уже дважды уступал Гейджи решением, то есть на самом высоком уровне его ударный стиль не всегда дает явное преимущество. Во-вторых, после травмы колена остается вопрос: сможет ли он выдержать высокий темп и взрывную нагрузку без просадки в подвижности. Именно здесь нокаутирующая мощь Руффи становится особенно опасной.

Возможные сценарии боя

Сценарий Физиева: контроль центра, подрезка углов, работа по ногам и корпусу, быстрый выход из атак и клинч в ключевые моменты. Если Руффи будет чаще бить в воздух и работать вторым номером, бой может дойти до решения в пользу Физиева за счет активности и точности.

Сценарий Руффи: удерживать длинную дистанцию, встречать джебом и силовым правым, подключать фронт-кики и колени, не давая Физиеву сближаться. В таком раскладе у бразильца появляется реальный шанс на нокдаун или досрочную победу, особенно если колено соперника ограничит резкие уходы.

Что даст победа и насколько опасно поражение

Победа над Руффи для Физиева - это не просто очередная строчка в рекорде. После травмы и сорванного мэйн-ивента с Оливейрой это шанс снова закрепить доверие матчмейкеров и вернуться к боям с соперниками из верхней части рейтинга, сохранив позицию в топ-10.

Поражение будет болезненным по двум причинам. Первая - фактор времени: травмы и паузы уже отняли часть карьеры. Вторая - проигрыш более молодому и габаритному панчеру может закрепить за Физиевым репутацию бойца, которому сложно возвращаться на прежний уровень после травм. Впрочем, даже это не приговор: легкий вес сейчас предельно плотный, и один удачный матчап способен быстро перезапустить траекторию.

Оба бойца сделали лимит, с весом проблем нет, и бой должен состояться без оговорок. Дальше все упрется в простой вопрос: сможет ли Физиев снова быть быстрым, резким и смелым в разменах, не позволяя Руффи свободно целиться. Если ответ положительный, его опыт и разнообразие могут перевесить. Если хотя бы на полшага нет, длинные руки и нокаутирующая мощь Руффи способны решить исход одним эпизодом.