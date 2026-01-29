В США выразили обеспокоенность возвращением Мачадо в Венесуэлу

Возвращение венесуэльского оппозиционера Марии Корины Мачадо в страну представляет собой риск для усилий Белого дома по стабилизации ситуации в Венесуэле и созданию условий для привлечения инвестиций американских нефтяных компаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета Washington Post.

Уточняется, что ее приезд может спровоцировать протесты и столкновения на улицах, что противоречит политике экономической нормализации, которую пытается реализовать администрация президента США Дональда Трампа.

По мнению издания, операция против президента Венесуэлы Николаса Мадуро была нацелена на то, чтобы получить контроль над ресурсами страны.

"Трамп ясно дал понять, что главной целью свержения Мадуро были не демократические перемены - заявленная цель прошлых неудачных попыток смены режима США - а контроль над энергетическими ресурсами Венесуэлы", - следует из материала.

В связи с этим газета отмечает, что исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, возглавляющая правительство в Каракасе, получила положительные оценки от администрации Трампа за свой прагматизм. Администрация, однако, отказалась назвать сроки возвращения Мачадо.

В то же время, как сообщает издание, на закрытой встрече с конгрессменами США Мачадо попросила передать Трампу, что она намерена вернуться в Венесуэлу как можно скорее.