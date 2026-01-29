Европейская компания поддержит Азербайджан в расширении "зеленого" потенциала

Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития как наземной, так и оффшорной ветроэнергетики и является привлекательной страной для опытных девелоперов ветропарков благодаря богатым ветровым ресурсам и стабильной скорости ветра. Развивая собственную "зелёную" энергетику, Азербайджан также может помочь соседним странам снижать выбросы углерода, например, за счёт перехода их предприятий на электроэнергию вместо традиционного топлива.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал директор по промышленным вопросам европейской ассоциации ветроэнергетической отрасли WindEurope Фил Коул.

"Кроме того, Азербайджан находится в выгодном положении, поскольку может учесть ошибки, допущенные более зрелыми рынками ветроэнергетики в прошлые годы, и избежать их, что позволит быстрее и эффективнее развивать свои значительные ветровые ресурсы. Страна также способна стимулировать интерес к ветроэнергетике среди соседних государств и стать лидером в развитии данных технологий в регионе. Стратегические приоритеты WindEurope по поддержке развития ветроэнергетики в Каспийском регионе направлены на использование богатого потенциала ветровых и других возобновляемых источников энергии, а также на содействие экономическим, технологическим и экологическим преимуществам", - сказал он.

Ф.Коул отметил, что перед правительством и отраслью Азербайджана стоит множество задач для развития наземной и оффшорной ветроэнергетики. Среди основных задач создание эффективной системы аукционов, которая будет учитывать не только стоимость проектов, но и их качество. Также необходимо разработать план размещения объектов в море, стратегию развития электросетей и упростить процедуры получения разрешений на строительство ветроэлектростанций.

Говоря о поставках электроэнергии, произведённой ветровыми электростанциями, европейским покупателям, он отметил возможность реализации этого через Каспийско-европейский "зелёный" энергетический коридор, подводный кабель по дну Чёрного моря.

"После подписания меморандума о взаимопонимании между WindEurope и Азербайджанским агентством по возобновляемым источникам энергии в марте 2024 года мы будем поддерживать Азербайджан в расширении его ветроэнергетического потенциала посредством обмена лучшими практиками и анализом возможных рисков, консультирования по вопросам развития наземной и оффшорной ветроэнергетики, а также передачи опыта европейского рынка договоров купли-продажи электроэнергии (PPA), на который будет опираться межсистемный энергокоридор

Таким образом, наша поддержка носит в основном регуляторно-консультационный характер", - добавил Ф.Коул.

По его словам, WindEurope продолжит содействовать установлению контактов между политиками, регуляторами и потенциальными покупателями электроэнергии в Азербайджане и ЕС для продвижения данного проекта.