Совет мира приветствует Азербайджан в качестве члена-учредителя

Совет мира, инициированный Президентом США Дональдом Трампом, приветствует Азербайджан в качестве члена-учредителя.

Как сообщает Day.Az, соответствующей публикацией организация поделилась на своей странице в соцсети X.

"Совет мира приветствует Азербайджан в качестве государства-учредителя нашей растущей международной организации", - говорится в публикации.

Напомним, что 22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа "Устав Совета мира" (Board of Peace Charter). Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств, принимавшие участие в мероприятии, подписали документ "Устав Совета мира".

Отметим, что заявленная цель Совета мира - "содействовать стабильности, восстановить законное управление и обеспечить прочный мир в регионах конфликтов", в первую очередь в секторе Газа после войны 2023-2025 годов. Организация Объединенных Наций одобрила это в ноябре 2025 года резолюцией 2803. 16 января этого года в Белом доме объявили, что Совету мира будут подчинены две структуры: исполнительный совет и исполнительный комитет по Газе. Приглашение войти в ее состав получили главы десятков государств.

16 января Президент США Дональд Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием Совет мира и пригласил Азербайджанскую Республику стать государством-учредителем организации.