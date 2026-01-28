Пользователи массово отказываются от Windows 11

Рыночная доля Windows 11 на протяжении четвертого квартала 2025 года демонстрировала устойчивое снижение на фоне роста популярности старых ОС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, данные об этом публикует StatCounter.

В октябре прошлого года показатель Windows 11 составлял 55,18%. В ноябре ее доля сократилась до 53,7%, а по итогам декабря - до 50,73%.

На этом фоне Windows 10, напротив, укрепила позиции: ее доля выросла с 41,71% в октябре до 42,7% в ноябре и достигла 44,68% в декабре. Тем не менее даже после этого результат остается ниже уровней, зафиксированных в середине 2025 года.

Отдельного внимания заслуживает рост доли Windows 7, которая за тот же период увеличилась с 2,52% до 3,83%, что указывает на частичный возврат пользователей к более старым версиям операционной системы.

Windows 11 на протяжении нескольких месяцев последовательно наращивала долю и в июне 2025 года впервые обошла Windows 10. Однако после завершения официальной поддержки Windows 10 в октябре 2025 года и перехода на платную модель расширенных обновлений ожидания Microsoft не оправдались в полной мере.