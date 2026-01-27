Автор: Мехти Ахмедзаде

Предстоящие выборы в Армении, похоже, что будут полным провалом для Роберта Кочаряна и его свиты. Согласно данным, блок "Армения" сегодня поддерживают 6-7 процентов избирателей, а личный рейтинг Кочаряна держится на уровне около 4 процентов, что ясно показывает реальный масштаб его политической опоры (если ее вообще можно называть опорой). В этой связи папаша снова выпустил ораторствовать своего сына Левона, который любит тараторить на одни и те же темы, давно знакомые внутренней аудитории.

Так Кочарян-младший на встрече с жителями Абовяна начал заявлять, что у Еревана "есть возможность" поднимать вопрос возвращения сепаратистов в Карабахский регион Азербайджана.

"Мы считаем, что есть такая возможность, это очень естественное и логическое требование. Это также воспринимаемое, очень понятное требование для основных сверхдержав мира. Насколько это вероятно, насколько это реалистично? По крайней мере, регистрация этого требования и включение его в нашу внешнеполитическую повестку, безусловно, реалистично и необходимо. После этого подумаем и об остальном.

А власти заявляют, что это нереалистично, поэтому мы не хотим об этом говорить. Думаю, что это предательский подход по отношению к нашим государственным национальным интересам. Как бы нереалистично это ни казалось кому-то, данный вопрос определенно должен быть включен в нашу внешнеполитическую повестку", - изрек Левон.

Сразу скажем маленькому Кочаряшке, что Ереван прав. С правовой точки зрения говорить о какой-либо "возможности" постановки такого вопроса просто бессмысленно. Карабахский регион является частью Азербайджана в международно признанных границах, что закреплено в решениях ООН и официальных позициях всех ключевых международных акторов. После восстановления Азербайджаном полного суверенитета над этой территорией любые вопросы, связанные с проживанием или перемещением людей, относятся исключительно к внутренней компетенции азербайджанского государства. Международное право не предусматривает механизмов коллективного "возвращения" групп по политическому признаку и тем более не дает третьим государствам права выдвигать подобные требования в отношении чужой территории. Речь может идти только об индивидуальных решениях конкретных лиц и исключительно в рамках законодательства Азербайджана, без внешних повесток и дипломатических регистраций.

Регистрация требования, о котором говорит отпрыск, тоже ничего не даст ревашистам, ибо Азербайджан далеко не та страна, на которую можно оказывать давление.

Бороться со стеной или биться об нее головой кочаряновский блок может сколько угодно. Получат только сотресение. Вопрос даже не в том, что у них якобы получится что-то изменить. Тут дело простое - предвыборные обещания.

Левон говорит то, что несогласные с новой реальностью хотят услышать и, на фоне мизирных рейтингов, надеется на поддержку в июне. Собственно, толку от этих несогласных в принципе не будет, ибо подавляющее количество армян просто устали от войны и хотят улучшения условий своей жизни, что возможно, напомним, благодаря мирным инициативам Азербайджана. К тому же, Кочаряна настолько ненавидят, что фамилия давно стала символом застойного прошлого, коррупционных ассоциаций, убийств и политического тупика.

Так что политический стиль кочаряновского лагеря давно свелся к обещаниям ради обещаний. Их риторика живет прошлым конфликтом. Чем ближе день голосования, тем активнее этот поток бредовых слов.