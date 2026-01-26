В Азербайджане утвержден запрет на импорт, производство и продажу электронных сигарет

В Азербайджане запрещаются импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов.

Как передает Day.Az, это отражено в поправке к закону "О табаке и табачных изделиях", утвержденной сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, электронные сигареты, содержащие никотин, включаются в понятие табачных изделий. Электронная сигарета - это продукт, за исключением пищевых продуктов, табачных изделий, лекарственных средств и медицинских устройств, предназначенный для поступления в организм человека путем вдыхания пара, содержащего или не содержащего никотин, и используемый с помощью устройства с мундштуком или другими компонентами, в том числе с картриджем и флаконом либо без них. Флакон электронных сигарет может использоваться один или несколько раз либо электронные сигареты могут перезаправляться с использованием одноразовых картриджей.

Изделие из нагреваемого табака не будет считаться электронной сигаретой. Электронные сигареты, содержащие никотин, классифицируются как табачные изделия с запретом их оборота.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2026 года.