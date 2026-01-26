Азербайджан передал Китаю и Молдове лиц, находившихся в международном розыске

Гражданин Узбекистана Рустамов Фируз Фарходович, 1991 года рождения, объявленный в международный розыск компетентными органами Молдовы по обвинению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также гражданин Китая Сю Пенгчен, 1974 года рождения, объявленный в международный розыск компетентными органами этой страны по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, в течение 2025 года были выявлены на территории нашей страны и в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что ходатайства компетентных органов указанных стран о выдаче названных лиц были направлены Генпрокуратурой для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В соответствии с Европейской конвенцией "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года и договором между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой о выдаче заключенных были приняты соответствующие решения и в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции они были переданы компетентным органам Молдовы и Китая.