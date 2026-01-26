Вирус Нипах нашли у летучих мышей в Таиланде

Тайские летучие мыши являются переносчиками вируса Нипах. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на министерство здравоохранения Королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, вирус переносят только некоторые мыши, а большая опасность исходит от инфицированных людей, прибывающих из стран, где наблюдается вспышка этого заболевания.

Заместитель министра здравоохранения Софон Иамсирита Уорн сообщил журналистам, что вирус Нипах нашли у плодовых летучих мышей в Таиланде, но его концентрация была ниже, чем в странах, где были вспышки вируса.

"В Таиланде не было подтвержденного случая заболевания. Опасения есть и в других странах, особенно в Бангладеш и штате Западная Бенгалия в Индии. Хотя эти страны расположены далеко от Таиланда, наблюдение необходимо, поскольку оттуда есть прямые рейсы в аэропорты Суварнабхуми, Донмыанг и Пхукет", - сказал он.

В этих аэропортах продолжался досмотр посетителей из перечисленных стран, заключил чиновник.