Утверждено "Положение об информационной системе электронной конкуренции"

Утверждено "Положение об информационной системе электронной конкуренции".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте должно принять необходимые меры по внедрению, организации деятельности и развитию Системы электронной конкуренции, совместно с министерством цифрового развития и транспорта обеспечить включение системы в "Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг" и "Государственный реестр информационных ресурсов и систем", а также осуществить государственную регистрацию.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из указа.