Утверждено "Положение об информационной системе электронной конкуренции".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте должно принять необходимые меры по внедрению, организации деятельности и развитию Системы электронной конкуренции, совместно с министерством цифрового развития и транспорта обеспечить включение системы в "Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг" и "Государственный реестр информационных ресурсов и систем", а также осуществить государственную регистрацию.
Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из указа.
