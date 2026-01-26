В государственных театрах Азербайджана упразднена одна из должностей

В государственных театрах Азербайджана упразднена должность главного режиссера.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Министерстве культуры.

Отмечается, что Министерством культуры были приняты соответствующие решения в направлении совершенствования системы управления государственными театрами.