В государственных театрах Азербайджана упразднена одна из должностей

В государственных театрах Азербайджана упразднена должность главного режиссера.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Министерстве культуры.
Отмечается, что Министерством культуры были приняты соответствующие решения в направлении совершенствования системы управления государственными театрами.
