В Баку задержали владельца известного ресторана

В Баку задержан владелец ресторана "Grill House" Орхан Гараев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Marja, на владельца ресторана поступила жалоба в связи с невыплатой заработной платы 20 сотрудникам. Заявители сообщали, что арендатор, ссылаясь на закрытие заведения, затягивает выплату зарплаты.

По данному факту сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), лейтенант полиции Джасарат Гамбарли сообщил, что на основании обращений работников в Насиминском районном управлении полиции было проведено расследование:

"Указанное лицо, 38-летний О.Гараев, был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время принимаются соответствующие меры для устранения проблем, беспокоящих работников".