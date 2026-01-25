Тяжелое ДТП в Нахчыване

В Нахчыване в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Нахчыван-Ордубад, проходящем по территории села Чешмебасар Бабекского района.

В частности, столкнулись автомобили марок "NAZ-Lifan" и "Хазар". В результате ДТП травмы получили Захид Алиев 2012 года рождения, Эльджан Рагимли 2003 года рождения, Салман Алиев 2010 года рождения, Шахана Алиева 1986 года рождения, Айла Алиева 2012 года рождения и Тургут Алибейли 1993 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Нахчыванской больницы Автономной Республики.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, по факту ведется расследование.