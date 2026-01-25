https://news.day.az/world/1811841.html Франция передала Украине современные беспилотники Французская компания EOS Technologie отправила Украине несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способных наносить удары на расстоянии до 500 километров. Как передает Day.Az, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
Согласно информации, БПЛА модели Rodeur может нести полезную нагрузку до 4 кг и находиться в полёте до 5 часов со скоростью около 100 км/ч.
Запуск осуществляется с помощью катапульты, а сборка аппарата двумя операторами занимает около трёх минут.
Данная модель может выполнять разведывательные миссии либо использоваться в качестве дрона-камикадзе.
