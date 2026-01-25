Пашинян создал собственную музыкальную группу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о создании собственной музыкальной группы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он опубликовал на своей странице в Facebook логотип и название группы - "Varchabend".

Название образовано из первых двух слогов армянского слова "премьер-министр" и английского слова band ("группа").

В середине января Пашинян сообщил, что первое выступление группы состоится 30 января в Ереване. Он отметил, что подробности о месте проведения концерта будут объявлены позже, а участие будет возможно по предварительной регистрации.

Интерес Пашиняна к музыке стал заметен в прошлом году. В августе 2025 года СМИ сообщали, что он и его супруга Анна Акопян начали осваивать музыкальные инструменты, в частности гитару и барабаны.

Позднее премьер-министр неоднократно публиковал в социальных сетях видеозаписи, на которых играет на барабанах.