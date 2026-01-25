Франция ускоряет принятие закона о запрете соцсетей для детей

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил ускорить принятие закона, запрещающего детям младше 15 лет пользоваться соцсетями.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило CNN.

"Я поручил правительству применить ускоренную процедуру для принятия закона", - отметил Макрон.

Парламент Франции приступит к рассмотрению этого закона 26 января. Проект также запрещает детям пользоваться телефонами в школах.

"Это очень ясный сигнал: мозги наших детей и наших подростков не продаются. Их эмоции не продаются ни американским платформам, ни китайским алгоритмам", - добавил Макрон.