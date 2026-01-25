https://news.day.az/politics/1811842.html Подписан Меморандум о Взаимопонимании между Милли Меджлисом и Советом Представителей Бахрейна - ФОТО Между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Представителей Королевства Бахрейн подписан Меморандум о Взаимопонимании. Документ подписали спикер Милли Меджлиса Саxиба Гафарова и председатель Совета Представителей Бахрейна Ахмед бин Салман Аль-Мусалам. Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Подписан Меморандум о Взаимопонимании между Милли Меджлисом и Советом Представителей Бахрейна - ФОТО
Между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Представителей Королевства Бахрейн подписан Меморандум о Взаимопонимании. Документ подписали спикер Милли Меджлиса Саxиба Гафарова и председатель Совета Представителей Бахрейна Ахмед бин Салман Аль-Мусалам.
Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Спикер Саxиба Гафарова особо подчеркнула значимость Меморандума о Взаимопонимании. Было отмечено, что данный документ внесёт важный вклад в выводе межпарламентских связей на новый этап, в том числе, в расширение сотрудничества в рамках комитетов, групп дружбы, парламентских аппаратов и международных организаций.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре